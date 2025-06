Nacht der Wissenschaften an der Hochschule Mittweida: Feuershow, Experimente und eine Nintendo Switch 2

Die Hochschule lockt mit einem Programm, das schon Angebote für Dreijährige bereithält. Auch in den Rennsimulator kann man sich wieder setzen, und den Kaosclown erleben.

Vom Vorschüler bis zum Rentner: Das Publikum zur Nacht der Wissenschaften 2024 an der Hochschule Mittweida war bunt gemischt, viele Angebote stark nachgefragt. Unter anderem konnte in der Forensik auf Vermisstensuche gegangen werden und im Fahrsimulator ließ sich das Gefühl testen, auf der Rennstrecke einen Porsche zu steuern. In diesem Jahr...