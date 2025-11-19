Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Hoda Tawakol (links) und Gabriela Oberkofler haben die Purple-Path-Kunstwerke für Limbach-Oberfrohna gestaltet.
Hoda Tawakol (links) und Gabriela Oberkofler haben die Purple-Path-Kunstwerke für Limbach-Oberfrohna gestaltet. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Samen vergessener Nutzpflanzen aus ihrem Samenarchiv, die hier in einem „Erdengarten“ blühen, bringt Gabriela Oberkofler in Hochbeeten nach Limbach-Oberfrohna.
Samen vergessener Nutzpflanzen aus ihrem Samenarchiv, die hier in einem „Erdengarten“ blühen, bringt Gabriela Oberkofler in Hochbeeten nach Limbach-Oberfrohna. Bild: Gabriela Oberkofler
Die Skulptur für Limbach-Oberfrohna wurde von diesem Wandbild inspiriert, das Hoda Tawakol erschaffen hat.
Die Skulptur für Limbach-Oberfrohna wurde von diesem Wandbild inspiriert, das Hoda Tawakol erschaffen hat. Bild: Hoda Tawakol
Hoda Tawakol war bei der Entstehung ihres Kunstwerks „Delicious Monster“ dabei und legte selbst Hand an. Der Aufbau in Limbach-Oberfrohna hat vor einigen Tagen begonnen.
Hoda Tawakol war bei der Entstehung ihres Kunstwerks „Delicious Monster“ dabei und legte selbst Hand an. Der Aufbau in Limbach-Oberfrohna hat vor einigen Tagen begonnen. Bild: Hoda Tawakol
Chemnitz Umland
Naturliebe trifft Handwerkskunst: Wer steckt hinter den „Purple Path“-Kunstwerken in Limbach-Oberfrohna?
Redakteur
Von Julia Grunwald
Gabriela Oberkofler und Hoda Tawakol haben in den letzten Monaten zwei neue Kunstwerke für Limbach-Oberfrohna erschaffen. Am Freitag werden diese eröffnet. Wer sind die Frauen hinter der Kunst?

Die Kunst war es, die Gabriela Oberkofler und Hoda Tawakol nach Limbach-Oberfrohna verschlagen hat. Mit der Stadt hatten sie zuvor wenig zu tun. Ihre Werke „Labor einer Streuobstwiese“ und „Delicious Monster“ werden sie im Rahmen des „Purple Path“ aber zukünftig mit der Großen Kreisstadt verbinden. „Freie Presse“ hat mit beiden...
