Naturliebe trifft Handwerkskunst: Wer steckt hinter den „Purple Path“-Kunstwerken in Limbach-Oberfrohna?

Gabriela Oberkofler und Hoda Tawakol haben in den letzten Monaten zwei neue Kunstwerke für Limbach-Oberfrohna erschaffen. Am Freitag werden diese eröffnet. Wer sind die Frauen hinter der Kunst?

Die Kunst war es, die Gabriela Oberkofler und Hoda Tawakol nach Limbach-Oberfrohna verschlagen hat. Mit der Stadt hatten sie zuvor wenig zu tun. Ihre Werke „Labor einer Streuobstwiese“ und „Delicious Monster“ werden sie im Rahmen des „Purple Path“ aber zukünftig mit der Großen Kreisstadt verbinden. „Freie Presse“ hat mit beiden... Die Kunst war es, die Gabriela Oberkofler und Hoda Tawakol nach Limbach-Oberfrohna verschlagen hat. Mit der Stadt hatten sie zuvor wenig zu tun. Ihre Werke „Labor einer Streuobstwiese“ und „Delicious Monster“ werden sie im Rahmen des „Purple Path“ aber zukünftig mit der Großen Kreisstadt verbinden. „Freie Presse“ hat mit beiden...