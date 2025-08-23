Neu in Chemnitz: Spielplatz, Stadtteilpark, Kreativ-Hub – das sind unsere Lieblings-Orte aus dem Kulturhauptstadtjahr

Was bleibt Chemnitz nach 2025? Zum Beispiel rund 30 tolle Orte in der Stadt, die jetzt mehr bieten als zuvor. Unter dem Motto „Fertsch!“ werden diese Interventionsflächen an diesem Wochenende gefeiert. Hier die Favoriten der „Freie Presse“-Redaktion.

Benjamin Lummer (40): „Die alten Schienen" standen bei unserem damals dreijährigen Sohn hoch im Kurs. So nannte er das Gelände am alten Güterbahnhof Altendorf, dem wir auf Spaziergängen regelmäßig einen Besuch abstatten mussten. Das Gelände machte eigentlich nichts her, war verwildert, zum Teil vermüllt. Aber so ein bisschen cool war...