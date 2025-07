„Nie wieder Regionalliga!“: Kunstfestival „Begehungen“ startet Freitagabend in der Kulturhauptstadt im XL-Format

Was ist das Besondere an den „Begehungen“ im Kulturhauptstadtjahr? Was ist das Thema? Warum gab es Drama? Und was sollte man unbedingt gesehen (oder gehört) haben?

Dass Otto Normalverbraucher bei den diesjährigen „Begehungen“ in einem ehemaligen Braunkohle-Heizkraftwerk herum spazieren können, an dem sich mit der bunten Esse auch noch das mutmaßlich höchste Kunstwerk der Welt befindet, ist schon außergewöhnlich an sich. Das Kunstfestival wird dort, am Heizkraftwerk Chemnitz-Nord, Freitagabend... Dass Otto Normalverbraucher bei den diesjährigen „Begehungen“ in einem ehemaligen Braunkohle-Heizkraftwerk herum spazieren können, an dem sich mit der bunten Esse auch noch das mutmaßlich höchste Kunstwerk der Welt befindet, ist schon außergewöhnlich an sich. Das Kunstfestival wird dort, am Heizkraftwerk Chemnitz-Nord, Freitagabend...