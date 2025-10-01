Oktober in der Kulturhauptstadt Chemnitz: Von Laubhütte bis Poetry-Slam

Die Kulturhauptstadt lässt auch im Herbst nicht nach. Im Oktober wird jüdische Kultur, Jugendkultur und Apfelkultur gefeiert. Der „Purple Path“ erhält Zuwachs.

Europäisches Filmfestival der Generationen:Vom 2. Oktober bis zum 27. November werden Filme über das Älterwerden gezeigt. 20 Vorstellungen an verschiedenen Orten in Chemnitz und in der Kulturhauptstadtregion laden ein, im Anschluss ins Gespräch mit Publikum und Fachleuten zu kommen.