„Tsirk Dobranotch“ ist ein Ensemble, das aus drei Zirkuskünstlern und der weltbekannten Klezmer-Band „Dobranotch“ besteht. Es spielt am 12. Oktober 15 Uhr im Stadthallenpark. Bild: Tsirk Dobranotch
„Tsirk Dobranotch“ ist ein Ensemble, das aus drei Zirkuskünstlern und der weltbekannten Klezmer-Band „Dobranotch“ besteht. Es spielt am 12. Oktober 15 Uhr im Stadthallenpark. Bild: Tsirk Dobranotch
Chemnitz
Oktober in der Kulturhauptstadt Chemnitz: Von Laubhütte bis Poetry-Slam
Redakteur
Von Jana Peters
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kulturhauptstadt lässt auch im Herbst nicht nach. Im Oktober wird jüdische Kultur, Jugendkultur und Apfelkultur gefeiert. Der „Purple Path“ erhält Zuwachs.

Europäisches Filmfestival der Generationen:Vom 2. Oktober bis zum 27. November werden Filme über das Älterwerden gezeigt. 20 Vorstellungen an verschiedenen Orten in Chemnitz und in der Kulturhauptstadtregion laden ein, im Anschluss ins Gespräch mit Publikum und Fachleuten zu kommen.
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
08.09.2025
3 min.
RTL lädt junge Chemnitzerinnen und Chemnitzer zum Newscamp ein
Das RTL Newscamp lädt zum Journalismus Workshop ein.
Wie sieht der Journalismus von Morgen aus? Junge Chemnitzerinnen und Chemnitzer sind eingeladen gemeinsam mit Profis neue Formate und Ideen für die sächsische Medienlandschaft zu entwickeln.
Luisa Ederle
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
29.09.2025
4 min.
Chemnitz feiert Sukkot: Wie eine Laubhütte von Freiwilligen gebaut wurde und bald ihre Heimat an der Synagoge findet
Rico Weiß vom Holzkombinat leitet den Sukka-Bau fachlich an. Hier zeigt er den Teilnehmern das Auflegen eines Dachpfostens.
Vom 5. bis 12. Oktober wird im Chemnitzer Stadthallenpark das Laubhüttenfest Sukkot gefeiert. Im Mittelpunkt steht die erste feste Sukka der Jüdischen Gemeinde, die von Freiwilligen gebaut wurde.
Ralf Jerke
