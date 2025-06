Oma-Hobby wird in Hohenstein-Ernstthal zur Straßenkunst

Ein Straßenkunst-Projekt holt das Stricken vom stillen Kämmerlein in den öffentlichen Raum. Damit soll die Handarbeit auch vom verstaubten Image befreit werden.

Am Dienstag nach Pfingsten ist der Startschuss für die Aktion „HOT (ge)strickt“ in Hohenstein-Ernstthal gefallen. Bis Ende kommender Woche soll an vielen markanten Stellen des öffentlichen Raums textile Street-Art zu sehen sein. Aufgepeppt wird die Innenstadt von Altmarkt und Dresdner Straße bis zu Weinkellerstraße und Textil- und...