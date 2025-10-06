„OstVision“ in Chemnitz: Wie sich Jugend die Zukunft im Osten denkt

Bleiben oder gehen? Und was braucht Chemnitz, damit junge Chemnitzerinnen und Chemnitzer diese Frage mit einem Ja für die ostdeutsche Stadt beantworten? Bei einem Festival sollen darauf Antworten gefunden werden.

Bea Brewig, Schülerin aus Chemnitz und Mitorganisatorin der „OstVision", findet das kulturelle Leben in diesem Jahr besonders: „Chemnitz hat mir durch Kultur, Kunst und Musik sehr gut gefallen. Da konnten junge Leute auch abends mal etwas unternehmen." Sie hofft, dass das nicht nur vorübergehend bleibt: „Wir wünschen uns, dass...