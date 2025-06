Pfadfinder aus ganz Sachsen schlagen Camp in Lost Place im Erzgebirge auf

Mehr als 400 Mitglieder eines Pfadfinder-Verbandes haben sich über Pfingsten am alten Erzgebirgsbad in Thalheim getroffen. Was lieben junge Leute daran, Pfadfinder zu sein? Ein Ortsbesuch.

Geht es um junge Leute, wird oft das Vorurteil bemüht, dass sich diese nur für soziale Medien, Handys und Fernsehen interessieren. Interesse an Natur und Gemeinschaft sprechen ihnen viele ab. Wer am Wochenende einen Blick auf das Gelände des ehemaligen Erzgebirgsbades in Thalheim erhaschen konnte, der hat diese Vorurteile schnell über Bord... Geht es um junge Leute, wird oft das Vorurteil bemüht, dass sich diese nur für soziale Medien, Handys und Fernsehen interessieren. Interesse an Natur und Gemeinschaft sprechen ihnen viele ab. Wer am Wochenende einen Blick auf das Gelände des ehemaligen Erzgebirgsbades in Thalheim erhaschen konnte, der hat diese Vorurteile schnell über Bord...