Platz für 28 Camper: Neuer Wohnmobil-Stellplatz in Chemnitz geht in Betrieb

Für Camper gibt es einen weiteren Anlaufpunkt in der Stadt, der größer als bisherige Anlagen ist. Was der Platz bietet – und worauf der Betreiber bislang verzichten muss.

Im digitalen Zeitalter sind auch Camper schnell informiert. Schon vor dem ersten offiziellen Öffnungstag am Freitag fanden sich auf dem neuen Wohnmobilstellplatz in Chemnitz die ersten Camper ein. In einer App war der Stellplatz schon eingetragen, fünf Wohnmobil-Reisende steuerten ihn spontan an.