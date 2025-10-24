Poetry-Slam-Meisterschaft „Slam25“ in Chemnitz – Woher kommt der Wettstreit der Poeten?

Kultur
Ende Oktober finden in Chemnitz mit dem „Slam25“ die deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry-Slam statt. Anlass genug, das Phänomen genauer zu betrachten.
In wenigen Minuten durch das Vortragen eigener Texte die Gunst des Publikums gewinnen: Das macht den Reiz des Poetry-Slam aus. Der ist in Sachsen beliebt und auch im Freistaat gibt es Veranstaltungen auf kleinen und großen Bühnen sowie eine Landesmeisterschaft.
