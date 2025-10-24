Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Beim Poetry-Slam geht es auch um die Interaktion zwischen Künstler und Publikum. So wie beim Auftritt des deutschsprachigen Meisters aus dem Jahr 2019, Friedrich Herrmann, bei der Auftaktshow Mitte Oktober.
Kultur
Poetry-Slam-Meisterschaft „Slam25“ in Chemnitz – Woher kommt der Wettstreit der Poeten?
Redakteur
Von Caspar Leder
Ende Oktober finden in Chemnitz mit dem „Slam25“ die deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry-Slam statt. Anlass genug, das Phänomen genauer zu betrachten.

In wenigen Minuten durch das Vortragen eigener Texte die Gunst des Publikums gewinnen: Das macht den Reiz des Poetry-Slam aus. Der ist in Sachsen beliebt und auch im Freistaat gibt es Veranstaltungen auf kleinen und großen Bühnen sowie eine Landesmeisterschaft.
