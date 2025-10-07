Poetry-Slam: Von Chemnitz auf die Bühnen der Welt

Chemnitz
Ende Oktober kommen die besten deutschsprachigen Slam-Poeten nach Chemnitz, um die jährlichen Meisterschaften auszutragen. Marcus Engelmann hat die kürzeste Anreise, er ist Chemnitzer.
Bei Auftritten in anderen Städten bekennt er sich dazu, nicht nur in Chemnitz zu wohnen, sondern auch von hier zu stammen - und erntet Sympathie. Allerdings nennt er sich auf der Bühne Marcus Winterweiß. Verkleidung ist beim Poetry-Slam nicht erlaubt, Künstlernamen aber sind es.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.