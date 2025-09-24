Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Kunstwerk "Rage Against the Machine 1/2" des Künstlers Rage wurde durch die Polizei beschlagnahmt und zur Untersuchung abtransportiert. Ein amtliches Siegel der Polizei klebte am Objekt.
Das Kunstwerk "Rage Against the Machine 1/2" des Künstlers Rage wurde durch die Polizei beschlagnahmt und zur Untersuchung abtransportiert. Ein amtliches Siegel der Polizei klebte am Objekt.
Chemnitz
Polizeieinsatz bei Hallenkunst in Chemnitz: Teile von Kunstwerk beschlagnahmt
Redakteur
Von Jens Eumann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei nimmt Teile des Kunstwerks mit einem Triebwagen der Hamburger U-Bahn mit. Der Ausstellungsmacher betont, der Vorwurf entbehre jeder Grundlage.

Die Polizei hat am Mittwochabend aus der aktuellen Ausstellung „Hallenkunst“ in der Chemnitzer Markthalle ein Exponat beschlagnahmt, von dem sie Teile des Materials für Diebesgut hält. Es handelt sich bei dem Kunstwerk um ein rund 380 Kilogramm schweres Relief, dessen vorderste Ebene von der Front eines DT3-E-Triebwagens der Hamburger U-Bahn...
