Polizeisiegel auf Hallenkunst: Chemnitzer Ausstellung wird zum „Tatort“

Die Chemnitzer Polizei beschlagnahmt Teile eines Kunstwerks in der aktuellen Hallenkunst-Schau. Die Verkehrsbetriebe Hamburg wähnen in ihm eine gestohlene U-Bahn-Front.

„Ein bisschen wie im Film. Ich warte jeden Moment darauf, dass aus der Wand die versteckte Kamera kommt“, sagt eine Mitarbeiterin der aktuellen Hallenkunst-Schau in der Chemnitzer Markthalle. Was sie meint, ist die gerade laufende polizeiliche Demontage des Kunstwerks „Rage Against the Machine ½“ des Hamburger Künstlers Rage. Dieses Werk...