Die Auerswalder Mühle Anfang des vorigen Jahrhunderts.
Die Auerswalder Mühle Anfang des vorigen Jahrhunderts. Bild: Sammlung Heimatverein Auerswalde/Garnsdorf
Die Auerswalder Mühle Anfang des vorigen Jahrhunderts.
Chemnitz Umland
Premiere im Chemnitztal: Spektakuläre Lasershow am Auerswalder Mühlenkeller
Redakteur
Von Bettina Junge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Kulturhauptstadt-Jahr erstrahlt der Auerswalder Mühlenkeller am Chemnitztalradweg in neuem Glanz. Die Lasershow „Die Mühle spricht...“ erzählt von der Geschichte der Mühle. Was noch geboten wird.

Lichtkunst im Chemnitztal: Am Samstag, 13. September, wird ab 17 Uhr zu einer großen Lasershow am Auerswalder Mühlenkeller eingeladen. Unter dem Motto „Lichter im Chemnitztal“ soll an die Geschichte der Alten Mühle erinnert werden. Veranstalter sind Dorfgalerie, Heimatverein und Jugendtreff „Haus Kontakt“. Der Felsen am Auerswalder...
