Programm, Sperrungen, Anreise: Alles, was Sie zum Chemnitzer Kulturhauptstadt-Finale wissen müssen

Am Wochenende steigt das Abschlussprogramm, inklusive Auftakt in die Adventszeit. Schon ab Dienstag kommt es deswegen zu Einschränkungen in der Innenstadt. Ein Überblick.

Programm: Der Samstag (29. November) steht im Zeichen von Kuha-Abschied und Adventszeit-Auftakt. Von 12 bis 18 Uhr findet in der Stadthalle die Maker-Advent-Weihnachtswerkstatt statt. Um 14 Uhr beginnt die Bergparade. Sie führt vom Theaterplatz zur Brückenstraße und zurück zum Theaterplatz, wo gegen 15 Uhr ein Abschlusskonzert beginnt.