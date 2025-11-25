Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Januar wurde die Kulturhauptstadt eröffnet, am Wochenende gibt es die Abschlussfeier. Zeitgleich startet Chemnitz mit der Bergparade in die Adventszeit.
Im Januar wurde die Kulturhauptstadt eröffnet, am Wochenende gibt es die Abschlussfeier. Zeitgleich startet Chemnitz mit der Bergparade in die Adventszeit. Bild: Jan Woitas/dpa/Andreas Seidel
Im Januar wurde die Kulturhauptstadt eröffnet, am Wochenende gibt es die Abschlussfeier. Zeitgleich startet Chemnitz mit der Bergparade in die Adventszeit.
Im Januar wurde die Kulturhauptstadt eröffnet, am Wochenende gibt es die Abschlussfeier. Zeitgleich startet Chemnitz mit der Bergparade in die Adventszeit. Bild: Jan Woitas/dpa/Andreas Seidel
Chemnitz
Programm, Sperrungen, Anreise: Alles, was Sie zum Chemnitzer Kulturhauptstadt-Finale wissen müssen
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Wochenende steigt das Abschlussprogramm, inklusive Auftakt in die Adventszeit. Schon ab Dienstag kommt es deswegen zu Einschränkungen in der Innenstadt. Ein Überblick.

Programm: Der Samstag (29. November) steht im Zeichen von Kuha-Abschied und Adventszeit-Auftakt. Von 12 bis 18 Uhr findet in der Stadthalle die Maker-Advent-Weihnachtswerkstatt statt. Um 14 Uhr beginnt die Bergparade. Sie führt vom Theaterplatz zur Brückenstraße und zurück zum Theaterplatz, wo gegen 15 Uhr ein Abschlusskonzert beginnt....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
22.11.2025
6 min.
Chemnitzer Hotel-Direktor über Kulturhauptstadtjahr: „Wir fahren jetzt nicht mit dem Ferrari vom Hof“
 4 Bilder
Eric Stahnke leitet seit elf Jahren das Hotel an der Oper. Vom Kulturhauptstadtjahr zeigt er sich enttäuscht.
Eric Stahnke leitet das „Hotel an der Oper“. Im Gespräch mit Benjamin Lummer und Christian Mathea sagt er, warum die gestiegenen Touristenzahlen in diesem Jahr nicht ausreichen, was ihn am Kuha-Jahr enttäuscht hat und was nun passieren müsste.
Benjamin Lummer, Christian Mathea
15:20 Uhr
4 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen – Wer steckt dahinter?
Update
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die Kriminalpolizei ermittelt.
Paul Steinbach
22.11.2025
2 min.
Südwestsachsen ist die zweitälteste Region in der EU
Seit Jahrzehnten gibt es in Sachsen immer mehr ältere und immer weniger jüngere Menschen. Das hat Folgen für den Arbeitsmarkt.
Trotz Zuwanderung schrumpft in Sachsen die arbeitsfähige Bevölkerung. Nur in einer vergleichbaren Region in Europa ist das Durchschnittsalter noch höher. Was bedeutet das für den Arbeitsmarkt?
Eva-Maria Hommel, Ronny Schilder
16:41 Uhr
4 min.
"Fatale Fehler" - Freispruch im Prozess um Tod von Hanna
Der Angeklagte muss nach der Entscheidung des Gerichts für die bisherige Haft entschädigt werden. (Archivbild)
2024 wurde ein junger Mann für den Mord an der Studentin Hanna verurteilt - jetzt ist er freigesprochen worden. Da kämpft selbst die Richterin mit den Tränen.
Britta Schultejans, dpa
16:44 Uhr
1 min.
Auto fängt auf A72 bei Reichenbach Feuer
Die Kameraden der Feuerwehr haben fast drei Stunden lang den brennenden Pkw gelöscht. (Symbolbild)
Es kommt zu einer plötzlichen Panne, die einen stundenlangen Feuerwehreinsatz auslöst und eine Auffahrt lahmlegt. Die betroffene Autofahrerin kommt mit dem Schrecken davon.
Mehr Artikel