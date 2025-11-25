Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Januar wurde die Kulturhauptstadt eröffnet, am Wochenende gibt es die Abschlussfeier. Zeitgleich startet Chemnitz mit der Bergparade in die Adventszeit.
Im Januar wurde die Kulturhauptstadt eröffnet, am Wochenende gibt es die Abschlussfeier. Zeitgleich startet Chemnitz mit der Bergparade in die Adventszeit. Bild: Jan Woitas/dpa/Andreas Seidel
Im Januar wurde die Kulturhauptstadt eröffnet, am Wochenende gibt es die Abschlussfeier. Zeitgleich startet Chemnitz mit der Bergparade in die Adventszeit.
Im Januar wurde die Kulturhauptstadt eröffnet, am Wochenende gibt es die Abschlussfeier. Zeitgleich startet Chemnitz mit der Bergparade in die Adventszeit. Bild: Jan Woitas/dpa/Andreas Seidel
Chemnitz
Programm, Sperrungen, Anreise: Alles, was Sie zum Kulturhauptstadt-Finale wissen müssen
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Wochenende steigt das Abschlussprogramm, inklusive Auftakt in die Adventszeit. Schon ab Dienstag kommt es deswegen zu Einschränkungen in der Innenstadt. Ein Überblick.

Programm: Der Samstag (29. November) steht im Zeichen von Kuha-Abschied und Adventszeit-Auftakt. Von 12 bis 18 Uhr findet in der Stadthalle die Maker-Advent-Weihnachtswerkstatt statt. Um 14 Uhr beginnt die Bergparade. Sie führt vom Theaterplatz zur Brückenstraße und zurück zum Theaterplatz, wo gegen 15 Uhr ein Abschlusskonzert beginnt....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
09:17 Uhr
2 min.
EU-Automarkt wächst im Oktober - Absatz von Tesla bricht ein
Der Automarkt in der EU hat im Oktober wieder zugelegt (Archivbild)
Die kriselnde Autobranche hat in Europa wieder deutlich zugelegt. Während viele deutsche Hersteller Zuwächse verbuchen, geht es bei Tesla weiter bergab.
09:09 Uhr
1 min.
Einbruch auf Firmengelände
Die Polizei wurde am Montag alarmiert. (Symbolbild)
Ein Betrieb in Radibor wird Ziel eines Einbruchs: Zwei teure Fahrzeuge verschwinden spurlos.
21.09.2025
2 min.
Was, wann, wo: Alles rund ums „Light our Vision“ in Chemnitz
Am „Marienplatz“ gibt es in diesem Jahr sieben Lichtinstallationen.
Zum dritten Mal steht das Lichtfestival „Light our Vision“ (LoV) an. Einen Tag länger, mehr Standorte. Ein Überblick.
Jens Kassner
24.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
22.11.2025
6 min.
Chemnitzer Hotel-Direktor über Kulturhauptstadtjahr: „Wir fahren jetzt nicht mit dem Ferrari vom Hof“
 4 Bilder
Eric Stahnke leitet seit elf Jahren das Hotel an der Oper. Vom Kulturhauptstadtjahr zeigt er sich enttäuscht.
Eric Stahnke leitet das „Hotel an der Oper“. Im Gespräch mit Benjamin Lummer und Christian Mathea sagt er, warum die gestiegenen Touristenzahlen in diesem Jahr nicht ausreichen, was ihn am Kuha-Jahr enttäuscht hat und was nun passieren müsste.
Benjamin Lummer, Christian Mathea
Mehr Artikel