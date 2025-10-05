Projekt Ninershalle: So wünschen Chemnitzer sie sich

Architekturstudenten aus ganz Deutschland haben bei einem Wettbewerb 38 Ideen für das brache Areal hinter der Parteifalte an der Brückenstraße geliefert. Jetzt stehen die Gewinner fest – und auch ein Publikumsgewinner wurde gekürt und ein Anti-Preis vergeben.

Als Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer 2024 öffentlich verkündete, dass in der Chemnitzer City eine Ninershalle entstehen soll, war die Überraschung groß. Medienwirksam unterzeichneten er und der Chemnitzer OB kurz vor der Landtagswahl eine Absichtserklärung, in der die Entwicklung der Fläche hinter der Parteifalte inklusive... Als Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer 2024 öffentlich verkündete, dass in der Chemnitzer City eine Ninershalle entstehen soll, war die Überraschung groß. Medienwirksam unterzeichneten er und der Chemnitzer OB kurz vor der Landtagswahl eine Absichtserklärung, in der die Entwicklung der Fläche hinter der Parteifalte inklusive...