Martina und Hartmut Gutjahr vor der neuen Kunst-Halle in der „Kohlewelt“.
Martina und Hartmut Gutjahr vor der neuen Kunst-Halle in der „Kohlewelt“. Bild: Markus Pfeifer
Stollberg
Purple-Path-Finale in Oelsnitz: Staunen, Verunsicherung und viel Zuspruch
Von Markus Pfeifer
Das Kunstwerk „Beyond Horizons 2025“ von James Turrell konnte nach der offiziellen Einweihung am Wochenende erstmals von Besuchern bestaunt werden. „Freie Presse“ hatte Stimmen eingefangen.

Viel Licht in der Kohlewelt – so könnte der erste Eindruck beim Erleben des ebenso ungewöhnlichen wie großen Projekts „Beyond Horizons 2025“, das der bekannte US-Künstler James Turrell in Oelsnitz geschaffen hat, mit wenigen Worten zusammengefasst werden. Doch es ist mehr, unter anderem ein Magnet für kunstinteressierte Menschen aus Nah...
