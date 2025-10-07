Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Hamburger Künstlerin mit einem Entwurf ihrer Skulptur, die im Rahmen des „Purple Path“ in Limbach-Oberfrohna entstehen soll.
Die Hamburger Künstlerin mit einem Entwurf ihrer Skulptur, die im Rahmen des „Purple Path“ in Limbach-Oberfrohna entstehen soll. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz Umland
„Purple Path“ in Limbach-Oberfrohna: Wann bekommt die Stadt ihre neuen Kunstwerke?
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Künstlerinnen haben im Rahmen der Kulturhauptstadt Kunstwerke für die Stadt entworfen. Zu sehen ist von ihnen wenige Wochen vor dem offiziellen Abschluss der Kulturhauptstadt aber noch nichts.

Kurz vor dem Abschluss des Kulturhauptstadtjahres in Chemnitz soll auch Limbach-Oberfrohna optisch und künstlerisch in die Kulturhauptstadtregion eingebunden werden. Im Rahmen des „Purple Path“ wird die Große Kreisstadt zwei neue Kunstwerke für den öffentlichen Raum erhalten. Der Kunst- und Skulpturenweg soll 38 Kommunen in der...
