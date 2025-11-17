Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Künstlerin Hoda Tawakol besuchte den Aufbau ihrer Skulptur in Limbach-Oberfrohna.
Künstlerin Hoda Tawakol besuchte den Aufbau ihrer Skulptur in Limbach-Oberfrohna. Bild: Andreas Seidel
Künstlerin Hoda Tawakol besuchte den Aufbau ihrer Skulptur in Limbach-Oberfrohna.
Künstlerin Hoda Tawakol besuchte den Aufbau ihrer Skulptur in Limbach-Oberfrohna. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
Purple-Path-Kunstwerke ziehen nach Limbach-Oberfrohna
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am kommenden Freitag werden die Kunstwerke offiziell eingeweiht. Bereits seit einigen Tagen läuft der Aufbau. Noch gibt es einiges zu tun.

Aufmerksamen Augen ist es nicht entgangen: Seit Freitag tut sich etwas an der Jägerstraße in Limbach-Oberfrohna. Der Purple-Path ist kurz vor dem Ende des Kulturhauptstadtjahres nun auch in der Großen Kreisstadt angekommen. Seit Freitag werden die beiden Kunstwerke der Künstlerinnen Gabriela Oberkofler und Hoda Tawakol auf der Grünfläche...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:14 Uhr
2 min.
Auch Vater von deutscher Familie stirbt in Istanbul
Die Ermittlungen über die Ursache für die Todesfälle halten an.
Der Istanbul-Urlaub einer Familie aus Deutschland endet in der Katastrophe. Vater, Mutter und beide Kinder sterben nach einem Sightseeing-Tag. Es gibt mehrere Festnahmen.
15:20 Uhr
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
13:17 Uhr
4 min.
Abschied vom Liebling am Purple Path: „The Universe in a Pearl“ in Lößnitz wird zurückgegeben
Der Liebling am Purple Path: die Spiegelinstallation „The Universe in a Pearl“ in der Hospitalkirche in Lößnitz. Wermutstropfen: Das Objekt ist nur eine Leihgabe.
Die Spiegelinstallation ist der Publikumsliebling am Purple Path. Während an dem Skulpturenweg noch neue Einweihungen folgen und auch die ersten Bustouren fahren, wird die Installation in Lößnitz nur noch bis Ende des Monats zu sehen sein.
Katharina Leuoth
18:08 Uhr
2 min.
Glühweintasse erinnert an Einsturz der Carolabrücke
Mit einer neuen Glühweintasse erinnern Dresdner Unternehmer an den Einsturz der Carolabrücke im vergangenen Jahr.
"Es hat Boom gemacht": Beim Glühweintrinken können Dresdner und ihre Gäste fortan in Erinnerung an die eingestürzte Carolabrücke schwelgen. So sieht die Tasse aus.
14:41 Uhr
4 min.
Polizeieinsatz im Vogtland: War der Absturz eines Flugobjektes nur ein Kondensstreifen am Himmel?
Handelt es sich hier um einen Kondensstreifen, dessen vorderer Teil von der untergehenden Sonne angestrahlt wird? Der Vorgang hatte am Sonntag einen großen Polizeieinsatz im Vogtland ausgelöst.
Einsatzkräfte waren am Sonntag ins Obere Vogtland ausgerückt. Zeugen hatten einen Vorgang beobachtet, der auf ein Flugzeugunglück hindeutete. Vielleicht aber ist der Fall harmloser als gedacht.
Swen Uhlig und Florian Wißgott
07.10.2025
3 min.
„Purple Path“ in Limbach-Oberfrohna: Wann bekommt die Stadt ihre neuen Kunstwerke?
Die Hamburger Künstlerin mit einem Entwurf ihrer Skulptur, die im Rahmen des „Purple Path“ in Limbach-Oberfrohna entstehen soll.
Zwei Künstlerinnen haben im Rahmen der Kulturhauptstadt Kunstwerke für die Stadt entworfen. Zu sehen ist von ihnen wenige Wochen vor dem offiziellen Abschluss der Kulturhauptstadt aber noch nichts.
Julia Grunwald
Mehr Artikel