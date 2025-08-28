Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Passend zum „Purple Path“, dem lila Kunstweg, erstrahlt der Taurasteinturm in Lila.
Passend zum „Purple Path“, dem lila Kunstweg, erstrahlt der Taurasteinturm in Lila. Bild: Johannes Landgraf
Chemnitz Umland
Rätselhafte Lichtshow im Taurasteinturm: Warum das Kulturhauptstadtprojekt erst jetzt startet
Redakteur
Von Bettina Junge
Farbiges Licht flackert aus dem Taurasteinturm in Burgstädt. Via Lewandowskys „Alle Wetter“ kombiniert Filmkunst mit Klängen aus der Tiefe. Die Eröffnung steht bevor, nach einem langwierigen Prozess.

„Farbiges, unregelmäßig pulsierendes Licht sieht man nachts schon von weitem aus dem oberen Raum des im Dunkeln liegenden Taurasteinturms flimmern, der 1912 als Aussichts- und Wasserturm in Burgstädt errichtet wurde.“ Die Kulturhauptstadt(Kuha)-Macher werben auf ihrer Internetseite für die Licht- und Kunstinstallation am „Purple Path“,...
