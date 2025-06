Die Chemnitzer Künstlerin Lydia Thomas beim Sägen. Etwas erinnert an ihre Kulturhauptstadt-Skulptur an der Hartmannfabrik. Bild: Andreas Seidel

Chemnitz Umland 21.06.2025

Rätselhafte Skulpturen am Chemnitztalradweg: Was entsteht unterhalb der Hängebrücke in Auerswalde?

Zwei Chemnitzer Rentnerinnen erleben auf ihrer Radtour die Verbindung von Kunst und Natur. Im Skulpturengarten in Chemnitz bestaunen sie eine Plastik. Dessen Erbauerin treffen sie unverhofft wieder. Idylle pur: Rosmarie Rietzschel und Marina Mühlenhoff genießen mit 72 das Rentnerdasein. Heute haben sich die beiden Chemnitzerinnen für eine Radtour verabredet. Gestartet wird am Falkeplatz, vorbei an der Hartmannfabrik. Dort legen die beiden einen Stopp ein und zücken die Handykameras. Einen riesigen Geier, „Cyberfaun und Guardian" und...

