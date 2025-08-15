„Raus aus Chemnitz?“: Was hinter dem Projekt und der Initiatorin steckt

Es klingt nach Schelte und nix wie fort von hier: das Comic-Projekt „Raus aus Chemnitz?“, das diese Woche online gegangen ist. Illustratorin Stephanie Brittnacher selbst hat ihre ganz eigene Geschichte mit dieser Stadt.

Sie selbst ist das Gegenbeispiel ihres Projektes. Das heißt „Raus aus Chemnitz?", während zu Stephanie Brittnacher „Rein nach Chemnitz!" passt. Die Illustratorin ist in Hessen geboren und in Rheinland-Pfalz aufgewachsen, hat dort studiert. Sie sagt, sie sei typisch westdeutsch geprägt: Sie hatte zwar von Chemnitz gehört, habe sogar...