Reichenbach: Münzbörse steigt zu Himmelfahrt im Neuberinhaus

Neben den neusten Sammlermünzen verkauft der Reichenbacher Verein Medaillen zur Göltzschtalbrücke und zu August Horch. 2026 soll eine neue folgen.

Für Himmelfahrt am Donnerstag, 29. Mai, lädt der Numismatische Verein Reichenbach zur Münzbörse ins Neuberinhaus ein. 9 bis 13 Uhr kann man Münzen kaufen, verkaufen, tauschen oder schätzen lassen. Der Eintritt beträgt drei Euro. Was den Platz für Verkäufer angeht, so sagt Schatzmeister Andreas Keßler: „Wir sind ausgebucht.“ Der...