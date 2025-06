Sänger von „Polarkreis 18“ präsentiert Song in Chemnitzer Hartmannfabrik

„Grau wird Bunt“ heißt das neue Lied des Dresdners zur Kulturhauptstadt. In Chemnitz hat der Sänger neben einem Chor noch weitere Klangkörper gefunden.

Der frühere Sänger der Band „Polarkreis 18“ hat in den vergangenen Wochen Klänge in der Kulturhauptstadt Chemnitz aufgenommen, darunter im Industriemuseum und an den Glocken des Carillon im Rathaus. Er hat zudem mit Kulturschaffenden gesprochen.