Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Munch-Ausstellung erfreut sich dank weltberühmter Kunstwerke großer Beliebtheit.
Die Munch-Ausstellung erfreut sich dank weltberühmter Kunstwerke großer Beliebtheit. Bild: Ulf Dahl
Die Munch-Ausstellung erfreut sich dank weltberühmter Kunstwerke großer Beliebtheit.
Die Munch-Ausstellung erfreut sich dank weltberühmter Kunstwerke großer Beliebtheit. Bild: Ulf Dahl
Chemnitz
Schlange stehen wegen Munch und volle Ibug-Wochenenden: So gelingt der Ausstellungsbesuch in Chemnitz
Von Cora Lantzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hochkarätige Ausstellungen, ein Kunstfestival nach dem anderen: Chemnitz als Kulturhauptstadt schlägt sich derzeit in langen Schlangen vor den Kunsthäusern nieder. „Freie Presse“ verrät die besten Besuchszeiten und wo es Tickets gibt.

Hallenkunst: Seit Ende August lassen sich in der Markthalle zahlreiche Kunstwerke rund um Streetart bewundern. Das Tagesticket kostet 15 Euro (ermäßigt 13 Euro). Kinder bis 14 Jahre zahlen 10 Euro. Tickets bekommt man vor Ort, unter hallenkunst.de/tickets, im Ticketshop im Chemnitz Center und im „Freie Presse“-Shops. Wer etwas mehr Ruhe...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
29.08.2025
3 min.
Hallenkunst, Ibug, Entenrennen und Kirchenfest: Chemnitz platzt am Wochenende wieder aus allen Nähten
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße in Chemnitz gibt es am kommenden Wochenende wieder zu bestaunen.
Am Wochenende wird es wieder einmal bunt, kreativ und musikalisch in Chemnitz – von großen Eröffnungen bis zu kleinen Glücksmomenten.
Cora Lantzsch
23.08.2025
6 min.
Holpriger Start für Ibug in Chemnitz: Das sagen Besucher am ersten Tag zur Kunst im Lost Place
Kaum ein Besucher zückt nicht Fotoapparat oder Smartphone für Bilder.
Die Organisatoren des Kunstfestivals mussten die Eröffnung verschieben. Auflagen, die die Stadt Chemnitz erteilte, konnten zunächst nicht erfüllt werden. Doch dann ging es los. So kommen Kunst und Location bei den Besuchern an.
Denise Märkisch
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
17:40 Uhr
4 min.
"Toller Moment": Verstappens Coup in der Ferrari-Heimat
Er hat es wieder mal allen gezeigt.
Der Weltmeister zeigt all seine Klasse. Max Verstappen rast auf die Pole in Italien. Damit war nicht zu rechnen. Die Aussichten fürs Rennen: Im Red-Bull-Lager herrscht Zuversicht.
Jens Marx, dpa
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
Mehr Artikel