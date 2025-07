Schokoladen-Festival „Eurobean“ kommt nach Chemnitz: 50 Manufakturen aus 22 Ländern und Schoki ohne Ende

Anfang August verwandelt sich das Industriemuseum in eine riesige Schokoladen-Manufaktur. Vorab verrät der Veranstalter, was geplant ist, wie Schokolade professionell verkostet wird und ob auch Fans von Milchschokolade zufrieden nach Hause gehen werden.

Patrick Walter hat eine Schokoladentafel in der Hand. Das ist nicht weiter verwunderlich, schließlich ist der 57-jährige Gründer der Schokoladen-Manufaktur „Choco del sol“. Doch Walter sitzt dabei nicht im Burgstädter Firmensitz, sondern im Industriemuseum in Chemnitz. Genau hier wird in gut zwei Wochen das Schokoladenfestival...