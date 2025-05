„Schorsch“ für Zuhause: Freiberger Porzellan stellt Chemnitzer Esse in Kleinformat her

Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 zum Anfassen: Der Mini-Schornstein aus Freiberg vereint Tradition und Moderne. Wie das Unternehmen Freiberger Porzellan auf die Idee kam?

Chemnitzer Wahrzeichen in Groß und in Klein: Die Esse ist 302 Meter hoch und leuchtet in sieben Farben. Einwohner der Großstadt verpassten ihr den Spitznamen „Schorsch“. Jetzt gibt es eine Miniaturausgabe des Schornsteins aus Porzellan. Die Mini-Esse bringt es auf eine Höhe von 28 Zentimetern und zeigt die gleichen Farben. Das Unternehmen...