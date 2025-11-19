Sechs Chemnitzer Clubs, eine Nacht und die Chance auf ein goldenes Ticket

Atomino, Weltecho, Transit, Lokomov, No-Nation und Aaltra: Diese Clubs ziehen am Samstag an einem Strang. Zum „United Club Festival“ soll es überall richtig voll werden. Die Clubkultur der Stadt rückt zusammen.

Kann man in einer Nacht in gleich sechs verschiedenen Clubs tanzen? Schafft man das? Die Chemnitzer und Chemnitzerinnen werden es an diesem Samstag probieren. Wer es schafft, hat die Chance auf einen einmaligen Preis. Darauf kommen wir später noch einmal zurück.