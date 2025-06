Selber leuchten? Die Kulturhauptstadt und der Aufstand der Ungesehenen.

Ein ungleicher Kampf ums verfallende Schauspielhaus und Künstler, die sich in Guerilla-Manier selbst ins Spiel bringen: C the Unseen bekommt Wind von unten! Eine Betrachtung.

Wer das Privileg hatte, der friedlichen, aber entschlossenen Besetzung des Chemnitzer Schauspielhauses am zweiten Mai-Wochenende beizuwohnen, konnte Zeuge der Materialisierung eines Ideals werden, das sich wie eine Perlenkette von Karl-Marx-Stadt bis nach Chemnitz zieht und in den letzten Jahrzehnten immer wieder zu ganz erstaunlichen Momenten...