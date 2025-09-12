Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das von Karl Schmidt-Rottluff gemalte Bild „Du und ich“ aus dem Jahr 1919 war Schmidt-Rottluffs Hochzeitsgeschenk für seine Frau Emy. Es gilt als eines der persönlichsten Bilder des Malers.
Kultur
Sensationelle Schenkung für Kulturhauptstadt Chemnitz
Redakteur
Von Katharina Leuoth
Sie war eine der größten und wertvollsten Privatsammlungen Deutschlands: die Gerlinger-Sammlung der „Brücke“-Kunst mit Werken des Chemnitzer Malers Karl Schmidt-Rottluff. Der Würzburger Unternehmer Hermann Gerlinger ließ sie zu Millionenbeträgen versteigern. Doch einige behielt er für sich, 42 Werke schenkt er nun den Kunstsammlungen Chemnitz. Darunter ein sehr besonderes.

Eine „herausragende Brücke-Schenkung“ nennen es die Kunstsammlungen Chemnitz, und damit übertreiben sie nicht. Der Würzburger Unternehmer Hermann Gerlinger gibt 42 Werke aus seiner einstigen über 1000 Werke umfassenden Sammlung an das Haus in Chemnitz. Die Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Druckgrafiken und Plastiken spiegelten die...
