Regionale Nachrichten und News
Gärtnermeister Jan Liebers zeigt sein Maisfeld. Die Kolben können jetzt geerntet werden, auch eine Delikatesse, die dort gewachsen ist. Bild: Andreas Seidel
Gärtnermeister Jan Liebers zeigt sein Maisfeld. Die Kolben können jetzt geerntet werden, auch eine Delikatesse, die dort gewachsen ist. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
Sensationeller Fund auf Maisfeld: Mexikanische Trüffel wächst in Lichtenau
Von Bettina Junge
Ein Hitzesommer brachte Jan Liebers auf eine Idee: Zuckermais als natürlicher Schattenspender für Salat und Co. Dabei entdeckte er den Maisbeulenbrand. Der Pilz ruft Spitzenköche auf den Plan.

Es war der Hitzesommer 2023 als Gärtnermeister Jan Liebers aus Lichtenau auf die Idee kam, die zarten Salatstauden und Kohlpflanzen künftig besser vor der sengenden Sonne zu schützen. Der 57-Jährige bewirtschaftet mit seiner Frau Christine seit 1991 ein anderthalb Hektar großes Feld, Gewächshäuser und einen Hofladen an der Chemnitzer...
