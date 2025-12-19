MENÜ
  • „Sie sind ein schlechter Verlierer“: Über einen Schlagabtausch im Chemnitzer Stadtrat und worüber „Freie Presse“ im Januar diskutiert

Hat die Kulturhauptstadt Chemnitz etwas gebracht oder nicht? Der Stadtrat hat diskutiert.
Hat die Kulturhauptstadt Chemnitz etwas gebracht oder nicht? Der Stadtrat hat diskutiert. Bild: Woitas/dpa/Seidel
Chemnitz
„Sie sind ein schlechter Verlierer“: Über einen Schlagabtausch im Chemnitzer Stadtrat und worüber „Freie Presse“ im Januar diskutiert
Von Susanne Kiwitter
Das Kulturhauptstadtjahr ist vorbei und im Stadtrat wird gestritten, wie gut oder schlecht es war. Das grobe Konzept für das 2025er-Erbe steht aber. Im Januar gibt es ein Podium dazu.

Keine großen Pannen, Schlangen vor den Museen, (fast) volle Hotels, Touristen in der Stadt: Für Chemnitz war das Kulturhauptstadtjahr ein Erfolg. Wenngleich es im Kleinen trotzdem viel zu kritisieren gab und gibt, manches berechtigt, anderes nicht. Inzwischen geht es um das Vermächtnis von 2025 in Chemnitz, der Legacy.
Mehr Artikel