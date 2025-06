Sind Kinder das kritischere Publikum? „Freie Presse“ trifft die Band „Deine Freunde“ beim Kosmos

Eigentlich wollten sie schon 2024 auftreten. Doch der Auftritt musste kurzfristig abgesagt werden. Am Samstag stand Deine Freunde nun auf der Kosmos-Bühne. Das Festival ist aber nicht die einzige Verbindung zu Chemnitz.

„Es war richtig voll. Die Leute waren textsicher und gut eingecremt. Was will man mehr“, sagt Lukas Nimscheck. Gemeint ist damit der Platz vor der Kosmos-Bühne, auf der Deine Freunde am frühen Samstagabend auftrat. Deine Freunde, das ist eine ziemlich erfolgreiche Band, die Musik für Kinder und Familien macht. Erst vor ein paar Monaten...