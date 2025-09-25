So schön anstrengend ist diesmal „Light Our Vision“ in Chemnitz

Im Jahr der Kulturhauptstadt will das Lichtkunst-Festival richtig Schwung in die Debatte zum City-Umbau bringen. Dabei sind die Macher ebenso unterhaltsam wie überzeugend.

55 Milliarden Euro geben die Deutschen jährlich in Baumärkten, Möbelhäusern und für Gartenbau aus. Warum? Weil sie sich wohlfühlen wollen. Was die Zahl nicht erzählt: Um aus dem angekauften Rohmaterial Behaglichkeitsträume wahr zu machen, bringen wir immens viel Schweiß, Kreativität und Ausdauer auf, Frustrationstoleranz inklusive. Ganze... 55 Milliarden Euro geben die Deutschen jährlich in Baumärkten, Möbelhäusern und für Gartenbau aus. Warum? Weil sie sich wohlfühlen wollen. Was die Zahl nicht erzählt: Um aus dem angekauften Rohmaterial Behaglichkeitsträume wahr zu machen, bringen wir immens viel Schweiß, Kreativität und Ausdauer auf, Frustrationstoleranz inklusive. Ganze...