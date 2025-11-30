So viele Menschen kamen zum Kuha-Finale in Chemnitz

Chemnitz
Bergparade, Weihnachtssingen, Abschlussfeier: Die Stadt hat ein Fazit zum Feier-Samstag gezogen. Auch die Polizei fasste die Lage zusammen.
Die Stadt hat ein positives Fazit der Feierlichkeiten zum Ende des Kulturhauptstadtjahres gezogen. Nach Angaben des Rathauses versammelten sich am Samstag mehr als 36.000 Menschen in der Chemnitzer Innenstadt. Allein die Bergparade am Nachmittag zählte demnach rund 22.000 Besucherinnen und Besucher; auf der Strecke waren 1100 Bergleute aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.