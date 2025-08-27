Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nussknacker trifft Umkleidekabine - im ehemaligen Erlebnisbad Seiffen steigt am Wochenende das Spielzeugmacherfestival.
Nussknacker trifft Umkleidekabine - im ehemaligen Erlebnisbad Seiffen steigt am Wochenende das Spielzeugmacherfestival. Bild: Genia Schlesier
Nussknacker trifft Umkleidekabine - im ehemaligen Erlebnisbad Seiffen steigt am Wochenende das Spielzeugmacherfestival.
Nussknacker trifft Umkleidekabine - im ehemaligen Erlebnisbad Seiffen steigt am Wochenende das Spielzeugmacherfestival. Bild: Genia Schlesier
Marienberg
Spielzeugmacherfestival im Erzgebirge: Ein Schwimmbad voller Holzspielzeug
Redakteur
Von Adam Schwedhelm
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auto-Rennen in der Rutsche, Umkleiden als Kunst-Vitrine, Tanzen auf dem Beckenboden: Am Wochenende steigt in Seiffen das 1. Europäische Spielzeugmacherfestival. Auch Traditionswerkstätten öffnen.

Für das 1. Europäische Spielzeugmacherfestival im Kulturhauptstadt-Jahr musste etwas Besonderes her: Mit dem Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller putzt die Denkstatt Erzgebirge das frühere Erlebnisbad Seiffen heraus. Mehr als 40 Spielzeugmacher aus ganz Europa präsentieren dort von Freitag bis Sonntag traditionelle...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:00 Uhr
3 min.
Mit der Trickfilmkiste aus Frauenstein zum Spielzeugmacherfestival in Seiffen
Nils Kochan stellte schon auf dem Makerfestival in Lößnitz seine „Mannl in Motion“-Box vor.
Wenn Nils Kochan am Wochenende nach Seiffen fährt, hat er Figuren und Kulissen aus dem Erzgebirge im Gepäck. Mit ihnen können Kinder ihre eigene Welt erfinden.
Siiri Klose
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
10.05.2025
4 min.
Putzaktion im Lost Place: Helfer lassen ehemaliges Seiffener Schwimmbad wieder glänzen
Genia Schlesier und Cheyenne Worotnik (von links) freuen sich über die vielen Helfer.
Mit einem Spielzeugmacherfestival wird das Seiffener Bad zumindest für ein Wochenende wiederbelebt. Doch wie geht es danach mit der Brache weiter?
Georg Müller
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
Mehr Artikel