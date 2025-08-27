Spielzeugmacherfestival im Erzgebirge: Ein Schwimmbad voller Holzspielzeug

Auto-Rennen in der Rutsche, Umkleiden als Kunst-Vitrine, Tanzen auf dem Beckenboden: Am Wochenende steigt in Seiffen das 1. Europäische Spielzeugmacherfestival. Auch Traditionswerkstätten öffnen.

Für das 1. Europäische Spielzeugmacherfestival im Kulturhauptstadt-Jahr musste etwas Besonderes her: Mit dem Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller putzt die Denkstatt Erzgebirge das frühere Erlebnisbad Seiffen heraus. Mehr als 40 Spielzeugmacher aus ganz Europa präsentieren dort von Freitag bis Sonntag traditionelle...