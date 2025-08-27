Spielzeugmacherfestival im Erzgebirge: Ein Schwimmbad voller Holzspielzeug

Marienberg
Auto-Rennen in der Rutsche, Umkleiden als Kunst-Vitrine, Tanzen auf dem Beckenboden: Am Wochenende steigt in Seiffen das 1. Europäische Spielzeugmacherfestival. Auch Traditionswerkstätten öffnen.
Für das 1. Europäische Spielzeugmacherfestival im Kulturhauptstadt-Jahr musste etwas Besonderes her: Mit dem Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller putzt die Denkstatt Erzgebirge das frühere Erlebnisbad Seiffen heraus. Mehr als 40 Spielzeugmacher aus ganz Europa präsentieren dort von Freitag bis Sonntag traditionelle...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.