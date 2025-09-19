Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) im Interview der „Freien Presse“ in Chemnitz.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) im Interview der „Freien Presse“ in Chemnitz. Bild: Ulf Dahl
Sachsen
Staatsminister Wolfram Weimer im Interview: Die Linke ist eine linksextreme Partei
Von Torsten Kleditzsch, Tim Hofmann, Nicole Jähn
Chemnitz. Um seine Nominierung als Kulturstaatsminister gab es viel Kritik. Jetzt ist Wolfram Weimer (60) seit vier Monaten im Amt und besuchte die Kulturhauptstadt Chemnitz. Im großen Interview der „Freien Presse“ spricht er darüber, warum er die Nation am Versacken sieht, was er am Freiheitsbewusstsein der Sachsen bewundert und warum er die Linke und die AfD auf eine Stufe stellt.

Freie Presse: Herr Weimer, Sie haben in dieser Woche auf einer Podiumsdiskussion in Chemnitz die Kulturhauptstadt in höchsten Tönen gelobt, die Sachsen per se zu Freiheitskämpfern erklärt und Deutschland bescheinigt, es sei am Versacken. Darüber möchten wir noch einmal reden. Was macht den Sachsen als Freiheitskämpfer aus? ...
Mehr Artikel