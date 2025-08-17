Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dirk Krülls Müllwelle in der Ausstellung nennt sich „The Worm“.
Dirk Krülls Müllwelle in der Ausstellung nennt sich „The Worm“. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Dirk Krülls Müllwelle in der Ausstellung nennt sich „The Worm“.
Dirk Krülls Müllwelle in der Ausstellung nennt sich „The Worm“. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Städtebau-Symposium in Chemnitz: Wo sind die Leuchttürme?
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Stadt am Fluss - Stadt im Fluss“ heißt eine Ausstellung mit Düsseldorfer und Chemnitzer Künstlern im Garagencampus. Theoretische Vertiefung bekommt das Thema mit einem Symposium.

Plastikstühle verkeilen sich ineinander, bilden eine Welle. Eines der Kunstwerke der vom Tankstelle Projektraum organisierten Ausstellung sieht aus wie eine Ansammlung von Hinterlassenschaften einer Flutkatastrophe. Das Leben am Fluss birgt auch Gefahren. Chemnitz ist keine Stadt an einem Strom wie Dresden, kennt diese Gefahr trotzdem.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:08 Uhr
3 min.
Song aus Netflix-Film ist der Sommerhit 2025
Im Netflix-Hit "KPop Demon Hunters" geht es um die Band Huntrix - hier von links nach rechts: Zoey, Rumi und Mira.
Im Animationsfilm "KPop Demon Hunters" wird der Song "Golden" ein großer Hit. Auch in der Realität stürmt die fiktive Band die Charts. Nun bekommt sie auch eine besondere Auszeichnung in Deutschland.
Sabrina Szameitat, dpa
10:24 Uhr
3 min.
Gamescom startet mit so vielen Ausstellern wie noch nie
Es geht wieder los: In den kommenden Tagen wird es voll sein in den Kölner Messehallen.
Die Computerspielemesse Gamescom ist ein Besuchermagnet, Hunderttausende Fans und Fachleute werden bis Sonntag erwartet. Schon am ersten Tag war das Gedränge groß.
14.08.2025
4 min.
Michael Stötzers letzter Akt: Neuer Park in Chemnitz setzt auferstandenes Bahnviadukt in Szene
Der neue Park betont das wiedererstandene Bahnviadukt.
Als eine der letzten von insgesamt 30 Interventionsflächen der Kulturhauptstadt ist der Park unter dem restaurierten Eisenbahnviadukt an der Annaberger Straße fertiggestellt worden.
Jens Kassner
13.08.2025
2 min.
Künstlergruppe organisiert in Chemnitz Symposium zur Zukunft von Städten
Rolf Lieberknecht (links) und Christian von Borczyskowski vor ihrem Kunstwerk „Crash and Reconstruction“.
Hitze, Verkehr, Wassermangel: Das sind aktuelle Probleme von Kommunen. Darüber sprechen Amtsträger und Wissenschaftler am Samstag im Garagen-Campus.
Christian Mathea
19.08.2025
2 min.
Sachsens Regierung erhält Rote Karte für Dienstwagen: Diese Autos fahren Kretschmer, Schuster und Co.
Michael Kretschmer fährt Diesel. (Archivbild)
Wer fährt sauber, wer dreckig? Die neue Umweltbilanz der Deutschen Umwelthilfe zeigt: Sachsens Ministerinnen und Minister sind beim Thema CO2-Ausstoß ein bunt gemischter Haufen.
19.08.2025
2 min.
4000 Euro Schaden im Parkhaus: Verliert Rentner nach 59 unfallfreien Jahren den Führerschein?
In einem Chemnitzer Parkhaus verursachte ein Rentner erheblichen Schaden.
Der 82-Jährige erzählt vor Gericht sichtlich mitgenommen, wie er sein Leben lang unfallfrei war. Bis zu einem Vorfall im Parkhaus. Darf der Rentner nie wieder fahren? Ein Detail könnte entscheiden.
Jakob Nützler
Mehr Artikel