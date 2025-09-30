Standort-Check Schauspielhaus: Welcher Platz in Chemnitz ist der bessere?

Chemnitz
Eine Entscheidung im Stadtrat, wo das Theater künftig arbeiten wird, soll es im November geben. Die Diskussion ist von Emotionen bestimmt. Welche Fakten sprechen für oder gegen die zwei Varianten?
Im Juli meldete sich Alexander Poetzsch, Vorsitzender des Bundes Deutscher Architekten (BDA) Sachsen zu Wort. Das „denkmalgeschütztes Erbe der Ostmoderne“ mit dem Schauspielhaus an der Zieschestraße sei unbedingt zu erhalten. Vor kurzem plädierte auch der frühere Oberbürgermeister Peter Seifert in einem Gespräch mit „Freie Presse“...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.