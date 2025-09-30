Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sanierung am alten Standort (li.) oder Neubau im Spinnbau? Die Meinungen gehen auseinander.
Sanierung am alten Standort (li.) oder Neubau im Spinnbau? Die Meinungen gehen auseinander. Bild: Andreas Seidel, Ulf Dahl/Montage: Kirsten Erlebach
Chemnitz
Standort-Check Schauspielhaus: Welcher Platz in Chemnitz ist der bessere?
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Entscheidung im Stadtrat, wo das Theater künftig arbeiten wird, soll es im November geben. Die Diskussion ist von Emotionen bestimmt. Welche Fakten sprechen für oder gegen die zwei Varianten?

Im Juli meldete sich Alexander Poetzsch, Vorsitzender des Bundes Deutscher Architekten (BDA) Sachsen zu Wort. Das „denkmalgeschütztes Erbe der Ostmoderne“ mit dem Schauspielhaus an der Zieschestraße sei unbedingt zu erhalten. Vor kurzem plädierte auch der frühere Oberbürgermeister Peter Seifert in einem Gespräch mit „Freie Presse“...
Das könnte Sie auch interessieren
14.09.2025
1 min.
Entscheidung über Chemnitzer Schauspielhaus verzögert sich
Schauspielhaus sanieren oder am Ausweichstandort im Spinnbau (rechts) bleiben?
Die Stadtratsgremien sollten bereits im August über einen Vorschlag des Rathauses beraten. Dann fielen die Sitzungen aus – und nun hält das Rathaus den Vorschlag erstmal zurück.
Benjamin Lummer
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
08.09.2025
4 min.
Spielzeiteröffnung am Chemnitzer Theater: Was Besucher von den Plänen fürs Schauspiel halten
Auftaktfest der Theater Chemnitz in der derzeitigen Spielstätte im Spinnbau. Der könnte nach Plänen des Rathauses zum dauerhaften Domizil werden.
Das Rathaus schlägt vor, das alte Schauspielhaus aufzugeben und stattdessen die derzeitige Spielstätte im Spinnbau mit einem Neubau zu ergänzen. Beim Familienfest zur Spielzeiteröffnung hat sich „Freie Presse“ umgehört.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel