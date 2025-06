Statt Shopping: Experimentieren und Tüfteln im Chemnitzer Einkaufscenter

Eine Ladenfläche der „Galerie Roter Turm“ wird zur Werkstatt. Besucher können den Marx-Kopf auf Schieferplatten lasern, Stoffe gestalten oder Roboter kennenlernen.

Eigentlich wollen die Organisatoren nicht verraten, was sich im „Maker-Pop-up“, einer Ladenfläche in der „Galerie Roter Turm“, abspielt, weil Passanten einfach vorbei kommen und sich überraschen lassen sollen. So sagt es Josephine Hage, Kuratorin für das Programmfeld „Makers, Business & Arts“ der Kulturhauptstadt.