Stefan Tschök auf Stimmenfang: Was bringt Burgstädt der Kulturhauptstadt-Titel von Chemnitz?

Chemnitz Umland
Mit dem Buch „Was? Chemnitz?!“ im Gepäck reist Stefan Tschök durch die Region. Die Kulturhauptstadt steht im Fokus. Nach der Eröffnung des Kunstprojekts in Burgstädt steht die Frage: Was bringt das?
Von A wie Amtsberg bis Z wie Zwickau: ein Jahr, 38 Städte und Gemeinden – und ebenso viele Veranstaltungen. Das ist der ehrgeizige Plan fürs Kulturhauptstadtjahr 2025 von Stefan Tschök. Der 68-Jährige ist diplomierter Verkehrswirtschaftler, war lange Zeit Sprecher der Chemnitzer Verkehrsbetriebe CVAG. Und er hat den Bewerbungsprozess von...
