Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Chemnitzer Autor Stefan Tschök lädt zur Lesung in die Stadtbibliothek Burgstädt ein.
Der Chemnitzer Autor Stefan Tschök lädt zur Lesung in die Stadtbibliothek Burgstädt ein. Bild: Jens Korch
Der Chemnitzer Autor Stefan Tschök lädt zur Lesung in die Stadtbibliothek Burgstädt ein.
Der Chemnitzer Autor Stefan Tschök lädt zur Lesung in die Stadtbibliothek Burgstädt ein. Bild: Jens Korch
Chemnitz Umland
Stefan Tschök auf Stimmenfang: Was bringt Burgstädt der Kulturhauptstadt-Titel von Chemnitz?
Redakteur
Von Bettina Junge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem Buch „Was? Chemnitz?!“ im Gepäck reist Stefan Tschök durch die Region. Die Kulturhauptstadt steht im Fokus. Nach der Eröffnung des Kunstprojekts in Burgstädt steht die Frage: Was bringt das?

Von A wie Amtsberg bis Z wie Zwickau: ein Jahr, 38 Städte und Gemeinden – und ebenso viele Veranstaltungen. Das ist der ehrgeizige Plan fürs Kulturhauptstadtjahr 2025 von Stefan Tschök. Der 68-Jährige ist diplomierter Verkehrswirtschaftler, war lange Zeit Sprecher der Chemnitzer Verkehrsbetriebe CVAG. Und er hat den Bewerbungsprozess von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
5 min.
Streit um erste Wurstbude: Vier Fäuste für die Bratwurst
Die Amateurboxer Daniel Bertz (r) gewinnt für Thüringen gegen Hasan Arli für Nürnberg bei dem Show-Boxkampf.
Boxhandschuhe statt Grillzange: Im Deutschen Bratwurstmuseum liefern sich Thüringen und Franken einen Showdown im Streit um den ältesten Bratwurststand. Auch andernorts gibt es einen Wurst-Konflikt.
Stefan Hantzschmann, dpa
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
16:00 Uhr
3 min.
Lewandowsky statt Lewandowski: Die Geheimnisse hinter der Licht- und Toninstallation im Taurasteinturm Burgstädt
Der Taurasteinturm erstrahlt mit der Kunstinstallation des Künstlers Via Lewandowsky in vielen Farben, hier in Grün. Unter fernsehen@vialewandowsky.de kann man selbst mitwirken.
In einer spannenden Talkrunde mit dem Autor Stefan Tschök enthüllt Bürgermeister Lars Naumann Hintergründe des Kulturhauptstadtprojektes im Taurasteinturm. Ausgangspunkt war eine Namensverwechslung.
Bettina Junge
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
25.08.2025
2 min.
Kulturhauptstadt 2025: Und was hat man im Erzgebirge davon?
Der Chemnitzer Autor Stefan Tschök. Er lädt zur Lesung in die Lößnitzer Kirche ein.
Der Chemnitzer Autor Stefan Tschök geht der Frage nach, was die Kommunen am Purple Path vom Kulturhauptstadt-Jahr haben. Dazu will er in Lößnitz ins Gespräch kommen.
Heike Mann
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
Mehr Artikel