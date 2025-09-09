Steigerlied und Böhmerwald-Walzer: 650 Blechbläser planen großen Auftritt in Chemnitz

Chemnitz
Vom Kulturhauptstadtjahr inspiriert plant die Sächsische Posaunenmission einen Bläsertag in Chemnitz. Highlight soll ein öffentliches Konzert mit über 650 Musikern werden.
Am 13. September wird es in einem der Lokschuppen des Eisenbahnmuseums in Chemnitz-Hilbersdorf laut und musikalisch. Unter dem Motto „Volldampf in C“ treffen hier circa 650 Musiker aus verschiedenen sächsischen Posaunenchören zusammen, um ein besonderes Konzert auf die Beine zu stellen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.