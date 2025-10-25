Streuobstwiese für Feste und Erholung: Don-Bosco-Azubis pflanzen acht alte Apfelsorten

Chemnitz Umland
Bei den Bäumen allein bleibt es nicht. Die Wiese soll eine grüne Oase werden.
Im Rahmen des Pflanzfestivals „Ernte“ der Kulturhauptstadt Chemnitz haben Auszubildende des Garten- und Landschaftsbaus bei Don Bosco Burgstädt acht hochstämmige Apfelbäume alter Sorten gepflanzt. „Deren Früchte haben ein besonders intensives Aroma“, sagt Ausbilder Michael Rommelfanger. Entstanden ist eine Streuobstwiese, die künftig...
