Sebastian Müller und die Azubis Florian Knoll und Georg Jähne (v. l.) pflanzen einen Apfelbaum. Bild: Ralf Jerke
Sebastian Müller und die Azubis Florian Knoll und Georg Jähne (v. l.) pflanzen einen Apfelbaum. Bild: Ralf Jerke
Chemnitz Umland
Streuobstwiese für Feste und Erholung: Don-Bosco-Azubis pflanzen acht alte Apfelsorten
Von Ralf Jerke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei den Bäumen allein bleibt es nicht. Die Wiese soll eine grüne Oase werden.

Im Rahmen des Pflanzfestivals „Ernte“ der Kulturhauptstadt Chemnitz haben Auszubildende des Garten- und Landschaftsbaus bei Don Bosco Burgstädt acht hochstämmige Apfelbäume alter Sorten gepflanzt. „Deren Früchte haben ein besonders intensives Aroma“, sagt Ausbilder Michael Rommelfanger. Entstanden ist eine Streuobstwiese, die künftig...
