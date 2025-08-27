Superstar Turrell als Schlussgong auf dem „Purple Path“: Millionen-Lichtkunst für die Zukunft?

Kultur
Die spektakuläre Lichtinstallation „Beyond Horizons“ auf dem Gelände der „Kohlewelt“ in Oelsnitz (Erzgebirge) wird im offiziellen Kulturhauptstadjahr an genau einem Tag zu sehen sein: dem letzten!
Alexander Ochs wäre nicht er selbst, könnte er im Nachteil keinen Vorteil erkennen: Dass die Großinstallation „Beyond Horizons“ des weltbekannten amerikanischen Lichtkünstlers James Turrell, seit 2024 immer wieder als Höhepunkt des Skulpturenpfades „Purple Path“ angekündigt, nun buchstäblich erst zum Schlusspfiff des offiziellen...
