Tango für Ahnungslose: Zehn überraschende Fakten über den Tanz aus Argentinien

Für ein ausverkauftes Tango-Festival bis 1. Juni in Chemnitz werden 2000 Gäste erwartet. Einige wird man auch tanzend in der Innenstadt sehen. Aber was genau tun die da eigentlich?

Tango Argentino versus Standard-Tango: Das, was viele in der Tanzschule als Tango gelernt haben, hat nur sehr wenig mit dem Tango Argentino zu tun. Reisende hatten in Buenos Aires die Anfänge des Tango Argentino gesehen, den sie nach Paris mitbrachten. Dort wurde er aber als anstößig und zu wild empfunden. Britische Choreographen passten den... Tango Argentino versus Standard-Tango: Das, was viele in der Tanzschule als Tango gelernt haben, hat nur sehr wenig mit dem Tango Argentino zu tun. Reisende hatten in Buenos Aires die Anfänge des Tango Argentino gesehen, den sie nach Paris mitbrachten. Dort wurde er aber als anstößig und zu wild empfunden. Britische Choreographen passten den...