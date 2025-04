Chemnitz 16 min.

„Mir hat’s im Osten besser gefallen“: Chemnitzer Ballettchefin und Schweizerin Sabrina Sadowska gibt zum 60. Einblick in ihr Leben

Sie hat das Ballett in Chemnitz vorangebracht, das internationale Festival „Tanz Moderne Tanz“, die Ballettbenefizgala und die Stiftung „Tanz“ ins Leben gerufen. Sabrina Sadowska wird heute am 17. Dezember 60 Jahre alt und spricht in einem sehr persönlichen Interview über Erfolg und Enttäuschungen, über ihren Blick auf Demokratie, AfD und Ampel, über die Achterbahnfahrten in ihrer Familiengeschichte und wie man den Kopf über Wasser hält.