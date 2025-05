Tanzen mit Barbara Ludwig und 10 Minuten Pokerface: Der (bald) Ex-Stadtsprecher plaudert über Chemnitz

Matthias Nowak ist wohl einer der meistzitierten Menschen von Chemnitz. Als Pressesprecher der Stadt vielleicht nicht überraschend. Kurz bevor er weiterzieht – in Stuttgart fängt er einen neuen Job an – erzählt er bisher Unerzähltes. Und er lässt eine Liebeserklärung an Chemnitz da.

Es gibt Menschen, die bekommen wegen ihres Jobs eine Art Beinamen. Bahnchef Grube ist so ein Beispiel. Von 2007 bis 2017 war er Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn. Bei Matthias Nowak ist das ganz ähnlich. 2019 kam er nach Chemnitz, um Pressesprecher zu werden. Stadtsprecher Nowak. Mitten im Kulturhauptstadtjahr hat der 56-Jährige... Es gibt Menschen, die bekommen wegen ihres Jobs eine Art Beinamen. Bahnchef Grube ist so ein Beispiel. Von 2007 bis 2017 war er Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn. Bei Matthias Nowak ist das ganz ähnlich. 2019 kam er nach Chemnitz, um Pressesprecher zu werden. Stadtsprecher Nowak. Mitten im Kulturhauptstadtjahr hat der 56-Jährige...