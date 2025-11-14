Tanzschule „Room“: Deshalb schlägt hier das neue Hip-Hop-Herz von Chemnitz!

Vom Breaken bis zum Hip-Hop-Tanz: Beim internationalen Battle „Hours Of Growth“ wird die Kulturhauptstadt Ende November zum Schmelztiegel der aktuell wichtigsten Jugendkultur.

„Maschine“ nennen ihn manche, und wenn man David Neubert tanzen sieht, versteht man direkt, warum: Es ist, als hätte ein Perfektionsprogramm seinen Verstand ausgeknipst. Wie nur kann man einen Körper ohne jegliche Zusatzgelenke in so katzenhaft irre Präzisionsbewegungen versetzen? Irgendwie klingt „Maschine“ für Nicht-Insider aber auch...