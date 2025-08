Tischlerin auf der Walz – mit Zwischenstation in Chemnitz: „Hier habe ich am meisten gelernt“

In einem Wohnzentrum für Menschen mit Behinderung bauen Wandergesellen gemeinsam mit den Bewohnern eine Pergola, sitzen selbst im Rollstuhl und lernen, dass Arbeit nicht immer schnell fertig werden muss.

Es ist eine schöne Gewohnheit geworden: Nach dem Kaffeetrinken geht Ina Schünemann auf die Baustelle. Dort sägt sie Holz, bohrt Löcher, misst aus und zeichnet an. Doch ein Ende der Baustelle ist in Sicht. Dann werde sie sicher in ein mentales Loch fallen, müsse sich erst daran gewöhnen, dass sie diese Nachmittagsbeschäftigung nicht mehr